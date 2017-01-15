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إيرادات فيلم "علاء الدين" تقترب من مليار دولار

إيرادات فيلم "علاء الدين" تقترب من مليار دولار

تاريخ النشر

اقترب فيلم Aladdin من الوصول لـ مليار دولار أمريكي بتحقيق إيرادات بقيمة 724,846,314 مليون دولار أمريكي حول العالم بعد مرور 3 أسابيع على طرحه بدور العرض السينمائي الأمريكية والعالمية.

وحقق الفيلم في الولايات المتحدة الأمريكية إيرادات بلغت 263,446,314 أي 36% من إجمالي الإيرادات حول العالم، أما في آسيا وإفريقيا وأوروبا حصد 461,400,000 بما يعادل 63.7%. 

ويجسّد النجم العالمي ذو الأصول المصرية مينا مسعود دور علاء الدين، فيما يقدم ويل سميث دور الجني الأزرق، أما ناعومي سكوت فهي الأميرة ياسمين التي يسعى علاء الدين لكسب قلبها وإيقاعها في غرامه.



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