يسرا اللوزي: شخصيتي بـ"طاقة حب" ستكون مفاجأة للجمهور

أعربت الفنانة يسرا اللوزي عن تفاؤلها بمسلسلها الجديد (طاقة حب) المقرر عرضه بعد غد مشيرة إلى أن الأحداث في المسلسل تعتمد على البطولة الجماعية.

وقالت اللوزي في تصريح اليوم الثلاثاء إنها ستظهر للجمهور بشكل جديد ومختلف وشخصيتها تحمل جانبا كبيرا من الجرأة لم تقدمه من قبل متمنية أن يستقبل الجمهور المسلسل بشكل جيد.

وأضافت أن شخصيتها في المسلسل ستكون مفاجأة للجمهور حيث تقدم دور فتاة مستقلة لديها ضمير ومبادىء في شغلها ولم تمر بقصة حب قبل ذلك على عكس أصدقائها ويحدث لها شىء ضمن أحداث العمل يغير حياتها تماما.

وأكدت يسرا اللوزي أنها تؤيد الأعمال التي تعتمد على البطولة الجماعية لأن في هذه النوعية من المسلسلات كل ممثل يكمل الآخر لافتة إلى أن ما يهمها مضمون الشخصية التي تجسدها ومدى نجاحها.

وأوضحت أنها تختار الأعمال التي تقدمها بناء على قصة العمل المميزة والشخصية المؤثرة في الأحداث وفريق العمل القوي موضحة أن أكثر شيء تركز عليه هو مضمون الدور وفي كل الأعمال التي شاركت فيها كانت راضية تماما عن حجمها لأنها كانت مؤثرة في السياق الدرامي.

وأشارت إلى أن طريقتها في اختيارها لأعمالها تتم في إطار من التدقيق والبحث والدراسة حيث تبحث دائما عن الأدوار التي تثبت فيها موهبتها الفنية وتعتمد في المقام الأول على الإتقان في الأداء والقدرات التمثيلية كما تحرص على التنوع في اختيار أدوارها مؤكدة أنها لا تريد تقديم نوعية من الأدوار التي تحصرها في منطقة معينة خاصة أنها ترى أن لديها طاقة فنية كبيرة تريد تقديمها.

وينتمي المسلسل الذي يعرض عبر منصات العرض الرقمية بالإنترنت إلى نوعية الأعمال الطويلة حيث تصل عدد حلقاته إلى 60 حلقة وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي ويتضمن العمل ثلاثة خطوط درامية لكل منها شخصية توضح وتفسر الأزمات الاجتماعية والحب بطريقتها الخاصة.

ويشارك في بطولة المسلسل شيرين وأحمد حاتم وأحمد صفوت وأنوشكا سامح الصريطي رشا مهدي جيهان خليل- أحمد فؤاد سليم وتأليف أحمد صبحي إخراج أحمد يسري.