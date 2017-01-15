الأوبرا تكرم الفنان محمد صبحي في صالونها الثقافي الأربعاء

يهدي الدكتور مجدي صابر ، رئيس دار الأوبرا المصرية ، الفنان القدير محمد صبحي، درع الأوبرا التذكاري ، تكريما وتقديرا لمشواره الفنى المضئ ، وذلك خلال صالون الأوبرا الثقافي الذي يعقد في السابعة مساء /الأربعاء / المقبل ، على المسرح الصغير بالأوبرا.







ويدير صالون "الأوبرا الثقافي " ، الفنان أمين الصيرفي، حيث يستعرض النجم محمد صبحي ، أهم أعماله خلال مسيرته الفنية ، كما يتم مناقشة بعض القضايا الفنية والثقافية المعاصرة .





جدير بالذكر أن الفنان محمد صبحي خريج المعهد العالي للفنون المسرحية ، وعمل بالتدريس ثم تركه ليبدأ مشواره الفني بمصاحبة رفيق دربه الكاتب لينين الرملي.





وقدم العديد من الأعمال المسرحية والتليفزيونية والسينمائية الهادفة من بينها: أنت حر ، والهمجي ، والبغبغان ، وتخاريف ، ورحلة المليون، ويوميات ونيس ، وسنبل بعد المليون ، وغيرها من الأعمال الفنية التي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا .