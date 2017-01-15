بالصور..جامعة عين شمس تستضيف مؤتمر الدراسات الصينية الإفريقية

افتتح د.عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و رئيس مجلس إدارة مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير،بالجامعة اليوم الدورة الثانية للمؤتمر الدولى للدراسات الصينية الإفريقية والذي يقام بالتعاون بين المركز ومعهد الدراسات الإفريقية بجامعة جوانجو الصينية.







وصرح رئيس جامعة عين شمس بأن المؤتمر يهدف إلى توطيد أواصر التعاون الصيني الإفريقي فى مختلف المجالات الاقتصادية واللوجيستية والطبية والهندسية والأكاديمية والمشاريع البحثية خاصة في ظل رئاسة مصر للإتحاد الإفريقي هذا العام وحرص جمهورية الصين الشعبية على مد جسور التعاون مع مختلف الدول الإفريقية وبناء مسار لتنمية العلاقات المستقبلية مع دول إفريقيا في إطارالتنسيق بين مبادرة الحزام والطريق وأجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة وأجندة الاتحاد الأفريقى 2063 واستراتيجيات التنمية الخاصة بدول أفريقيا.





وأشار إلى أن اختيار جامعة عين شمس لاستضافة هذا المؤتمر ، جاء بترشيح من اتحاد الدراسات الصينية الإفريقية،حيث تم اختيار الجامعة، التي تعد عضو مؤسس للاتحاد،نائبة لرئاسة الاتحاد خلال الدورة الأولى للمؤتمر والتي أقيمت في أكتوبر الماضي.





ويشهد المؤتمر ممثلون من مختلف الدول الأعضاء بالاتحاد و البالغ عددهم ٣٣ دولة إفريقية من بينهم( تنزانيا ، كينيا ، موزمبيق ،غانا،الكاميرون،إثيوبيا،أوغندا).





فضلاً عن العديد من رؤساء كبريات الشركات العاملة بمنطقة خليج السويس و العاصمة الإدارية الجديدة، إلى جانب الأعضاء الدائمين بمجلس إدارة مركز دراسات وأبحاث طريق الحرير بجامعة عين شمس وهم د. حسين عيسى رئيس لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب و د.ناجي عبد المؤمن عميد كلية الحقوق واللواء الدكتور جمال النشار مدير الكلية الفنية العسكرية وأ.د. أيمن عاشور عميد كلية الهندسة واللواء حمدي بدين)،فضلاً عن لفيف من الشخصيات العامة من بينهم الكاتب الصحفي عبد المحسن سلامة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام و عدد من الشخصيات الإقتصادية و ممثلين من بنك مصر.



















