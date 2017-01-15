"MIB" يتصدر إيرادات البوكس أوفيس

تشهد قاعات العرض السينمائية في هوليوود موسم أفلام الصيف، حيث تتصارع ثلاثة أفلام على حصد المزيد من الإيرادات.





ونرصد ترتيب هذه الأفلام من حيث الصدارة في الـ"بوكس أوفيس" على مستوى العالم.





وتصدر فيلم الخيال العلمي الكوميدي الجديد "من إن بلاك: انترناشيونال" إيرادات السينما في أميركا الشمالية في مطلع الأسبوع، مسجلا 28.5 مليون دولار.





والفيلم بطولة كريس هيمسوورث وتيسا طومسون وليام نيسون وإيما طومسون وريبكا فيرغسون، ومن إخراج إف. جراي جراي.





وتراجع الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة "ذا سيكرت لايف أوف بيتس" من المركز الأول إلى المركز الثاني هذا الأسبوع بإيرادات بلغت 23.8 مليون دولار.





واحتفظ فيلم الخيال "علاء الدين" بالمركز الثالث للأسبوع الثاني محققًا إيرادات بلغت 16.7 مليون دولار.



