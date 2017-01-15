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معرض أثري عن اللعبة المصرية بالمتحف القبطي بمناسبة أعياد الطفولة

معرض أثري عن اللعبة المصرية بالمتحف القبطي بمناسبة أعياد الطفولة

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تنطلق بالمتحف القبطي غدا الأربعاء فعاليات المعرض الأثري بعنوان "حكاية لعبة مصرية" بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة.

وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي - في تصريح اليوم - إن المعرض سوف يقام بقاعة المعارض المؤقتة وعلى هامشه سيتم تنظيم جوالات إرشادية للأطفال بمختلف قاعات المتحف وتقديم عروض لخيال الظل بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وأوضحت أنه سيتم - كذلك - تنظيم ورش فنية متنوعة للأطفال تحاكي القطع الأثرية المعروضة بالمتحف مثل الطباعة على الورق وبعض الأعمال اليدوية.


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