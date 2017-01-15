معرض أثري عن اللعبة المصرية بالمتحف القبطي بمناسبة أعياد الطفولة

تنطلق بالمتحف القبطي غدا الأربعاء فعاليات المعرض الأثري بعنوان "حكاية لعبة مصرية" بمناسبة احتفالات أعياد الطفولة.



وقالت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي - في تصريح اليوم - إن المعرض سوف يقام بقاعة المعارض المؤقتة وعلى هامشه سيتم تنظيم جوالات إرشادية للأطفال بمختلف قاعات المتحف وتقديم عروض لخيال الظل بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وأوضحت أنه سيتم - كذلك - تنظيم ورش فنية متنوعة للأطفال تحاكي القطع الأثرية المعروضة بالمتحف مثل الطباعة على الورق وبعض الأعمال اليدوية.



