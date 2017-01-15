داليا مصطفى: تمردت على نفسي في مسلسل "قمر هادي"





أكدت الفنانة داليا مصطفى أنها تمردت على نفسها وعلى كل ما سبق وقدمته من أدوار في مسلسلها الرمضاني " قمر هادي" الذي شاركت في بطولته أمام هاني سلامة.

وقالت داليا - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن التغيير الشكلي والخارجي الذي ظهرت به في شخصية "مريم" بالمسلسل تم بناء على جلسات عمل للوصول إلى تركيبة تناسب التركيبة المتناقضة والمختلفة بالدور.

وأضافت أن هذا الدور هو إضافة فنية بالنسبة لها، لافتة إلى تلقيها أصداء إيجابية للغاية وتعليقات الجمهور على وسائل التواصل الاجتماعي أسعدتها، وهذا الاختلاف في الدور والتمرد كان مقصوداً بكل تأكيد.

وتناولت أحداث المسلسل شخصية هادي أبو المكارم الذي يجد نفسه فقد الذاكرة بعد تعرضه لحادث ما، ومع مرور الوقت يتذكر بعض الأشياء، لكن الغريب أن شخصيته كانت تتغير عندما يظهر القمر في السماء حتى أن ابنته تخاف من معاملته.

"قمر هادي" من تأليف إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وبطولة هاني سلامة وداليا مصطفى ويسرا اللوزي ومحسن محيي الدين ونورهان ومريم حسن وهادي الجيار وحمزة العيلي ومؤمن نور وهاجر عفيفي وآية سماحة ومحمد علاء وعزوز عادل وهايدى رفعت وكريم سرور وياسمين ورحاب عرفة.



