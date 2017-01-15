أوبرا الاسكندرية تحتفى بالذكرى 107 لميلاد أسمهان

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر في 28 نوفمبر الجارى حفلا فنيا لفرقة أوبرا الاسكندرية للموسيقى والغناء العربى ، بقيادة المايسترو عبد الحميد عبد الغفار.

يقام الحفل على مسرح سيد درويش بمناسبة الذكرى 107 لميلاد الفنانة الراحلة أسمهان، ويتضمن البرنامج باقة مختارة من أجمل أغنياتها منها: "أهوى، يا طيور، امتى حتعرف، يا حبيبى تعالى، الورد، يا ديرتى، سهرت طول الليل، أنا اللى استاهل، أين الليالى، نويت ادارى آلامى، كلمة يا نور العيون، يا نار فؤادى، فرق ما بينا ليه الزمان، ياللى هواك شاغل بالى".

يشارك فى الحفل نجوم أوبرا الاسكندرية محمد حسن، شروق شريف، شمس إبراهيم، محمد متولى، ندى غالب، والطفلة أشرقت.