إيرادات فيلم Don't Worry Darling تصل لـ78 مليون دولار فى شهر

حقق فيلم الدراما والإثارة والتشويق Don't Worry Darling إيرادات وصلت إلى 78 مليونًا و203 آلاف دولار في شباك التذاكر العالمى، مذ طرح العمل يوم 23 سبتمبر الماضى، العمل من إنتاج شركة Warner Bros.







وانقسمت الإيرادات بين 42 مليونًا و403 آلاف دولار بـ دور العرض الأمريكية، التي وصل عددها إلى 4113 دار عرض، و35 مليونًا و800 ألف دولار بـ شباك التذاكر العالمى.





ويدور فيلم Don't Worry Darling حول ربة منزل في الخمسينيات التى بدأت تعيش مع زوجها في مجتمع تجريبي، وتشعر دائما بالقلق من أن شركته تخفي الكثير من الاسرار المزعجة.





فيلم Don't Worry Darling من إخراج أوليفيا وايلد، ومن تأليف كل من كاتي سيلبرمان، كاري فان دايك، شين فان دايك.





ويقوم ببطول فليم الدراما الجديد Don't Worry Darling كل من فلورنسا بوج، هاري ستايلز، كريس باين، أوليفيا وايلد، كيكي لين، جيما تشان، نيك كرول، سيدني تشاندلر، كيت بيرلانت.







