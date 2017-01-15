عرض أفلام ملتقى رؤية لسينما الشباب بالاسكندرية

قدم مركز الحرية للإبداع ، التابع لصندوق التنمية الثقافية ، برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب ، مساء اليوم السبت، عروض أفلام نادى السينما المستقلة، بالتعاون مع المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور خالد عبد الجليل، وذلك بمقر المركز وسط الاسكندرية.





تضمنت العروض الأفلام الحاصلة علي جوائز الدورة الثالثة من ملتقي رؤية لسينما الشباب، وهى فيلم "التدريبات القصوى لتحسين الأداء" للمخرج ياسر شفيعي، "قد السما" للمخرجة ندا عمرو، "التجربة أسف" للمخرج علاء خالد ، " حيث تعيش الأشياء الجامحة" للمخرج حسام شاكر، و "الجحيم الأبيض" من اخراج أحمد عاصم، عمر شاش ، ومحمود خالد، عقب عرض الأفلام أقيمت ندوة أدارها الناقد السينمائى احمد عسر لمناقشة الأفلام مع الجمهور.