اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

على تردد "37"

تشغيل محطة سوهاج للبث الأرضي الرقمي

تشغيل محطة سوهاج للبث الأرضي الرقمي

تاريخ النشر

أعلن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام عن تشغيل محطة سوهاج للبث الأرضي الرقمي، وذلك في إطار تطوير البث الأرضي قبل انطلاق كأس الأمم الافريقية.

وقال المهندس فؤاد الفقي - في تصريح خاص لموقع أخبار مصر "بوابة ماسبيرو" - أن محطة سوهاج تعمل الآن ويمكن للمواطنين البحث عن التردد الخاص بها وهو "37"، بالإضافة الى تردد "29" .

وأضاف "الفقي" أنه يجري حاليا العمل على تشغيل محطة الأقصر، حيث من المتوقع أن يتم تشغيلها غدا الاثنين.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content