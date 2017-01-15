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أعلن قطاع الهندسة الإذاعية بالهيئة الوطنية للإعلام عن تشغيل محطة سوهاج للبث الأرضي الرقمي، وذلك في إطار تطوير البث الأرضي قبل انطلاق كأس الأمم الافريقية.
وقال المهندس فؤاد الفقي - في تصريح خاص لموقع أخبار مصر "بوابة ماسبيرو" - أن محطة سوهاج تعمل الآن ويمكن للمواطنين البحث عن التردد الخاص بها وهو "37"، بالإضافة الى تردد "29" .
وأضاف "الفقي" أنه يجري حاليا العمل على تشغيل محطة الأقصر، حيث من المتوقع أن يتم تشغيلها غدا الاثنين.
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