هاني عازر في لقاء فكري بمعرض القاهرة الدولي للكتاب

تاريخ النشر
يستضيف معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته ال` 51, في أولى اللقاءات الفكرية لسفراء المعرض, المهندس هاني عازر, وذلك يوم الخميس 23 يناير في الخامسة مساء بالقاعة الرئيسية (بلازا 1), وتديره الإعلامية منة الشرقاوي.
يذكر أن معرض القاهرة الدولي للكتاب سينعقد في الفترة من 22 يناير الجاري حتى 4 فبراير المقبل, بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض بالتجمع الخامس, وتحل دولة السنغال ضيف شرف, وتم اختيار المفكر جمال حمدان شخصية المعرض, بمشاركة 900 دار نشر من 38 دولة.
أضف تعليق
الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير