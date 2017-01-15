دار الأوبرا تنظم احتفالية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو





تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر، احتفالية فنية بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، يحييها أوركسترا الموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة كورال أطفال الأوبرا، وذلك في الثامنة مساء الأحد المقبل، على المسرح الكبير بالأوبرا.



ويشارك في الاحتفالية كل من نجوم الأوبرا إبراهيم راشد، مي الجبيلي، أحمد عصام ، نهاد فتحي، عصام محمود، سمية وجدي، حنان عصام، حسام حسني، أميرة أحمد، وليد حيدر، غادة آدم، ياسر سليمان، رحاب مطاوع ومحمد حسن.

تتضمن الاحتفالية تقديم مجموعة من المؤلفات الوطنية التي تدعم روح الانتماء وتدعو إلى البناء والعمل وتبث الحماسة في النفوس من بينها: (يا مصر قومى وانهضي، دايمًا مصر، فرحة مصر ، يا مصر قومى وشدى الحيل، يا اللي عاش حبك يعلم، تعيشى يا مصر، ادعوا لمصر، طوبة فوق طوبة، كل بلاد الدنيا جميلة، قصيدة مصر، بلدي آه يا بلدي، ثوار، تسلم إيدينك ، الجيل الصاعد وأغلى اسم في الوجود).



