"صراعات الحرب الباردة في إفريقيا"..أحدث إصدارات هيئة الكتاب

أصدرت الهيئة العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة اليوم الأحد كتابا بعنوان "صراعات الحرب الباردة في إفريقيا" تأليف الدكتور على متولي أحمد وتقديم الدكتور السيد فليفل.





وذكرت الهيئة في بيان لها أن المؤلف قد اختار غينيا كوناكرى نموذجا 1958 - 1984 لأنها تعد أول إقليم في إفريقيا حصل على استقلاله من الاستعمار الغربي بدون إراقة دماء.





وينقسم الكتاب إلى خمسة فصول يسبقها تمهيد يتضمن عرضا لمحددات السياسة الأمريكية تجاه القارة الإفريقية بوجه عام في أعقاب الحرب العالمية الثانية.





ويأتي الفصل الأول بعنوان "موقف الولايات المتحدة من استقلال غينيا" أما الفصل الثاني"سياسة الولايات المتحدة الاقتصادية تجاه غينيا" يتناول أبرز الاتفاقيات التي تمت بين جمهورية غينيا المستقلة والولايات المتحدة ويعالج الفصل الثالث "موقف الولايات المتحدة من سياسة غينيا تجاه قضايا الجوار الإفريقي" في حين يكشف الفصل الرابع النقاب عن "موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا السياسية والاقتصادية بالمعسكر الشرقي" ويتحدث عن الاستراتيجية التي انتهجها المعسكر الشرقي لاختراق دولة غينيا الجديدة ثم نشأة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الطرفين وأخيرا يعرض الفصل الخامس "موقف الولايات المتحدة من علاقات غينيا العسكرية والثقافية بالمعسكر الشرقي" وينهي المؤلف كتابه بخاتمة تتضمن النتائج التي توصلت إليها الدراسة.