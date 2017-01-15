اسيوط تنظم مسابقة لتصميم نصب تذكاري لشهداء الجيش والشرطة بالمحافظة

أعلن محافظة اسيوط, اليوم الاثنين ،عن مسابقة لتصميم نصب تذكاري لشهداء المحافظة; ليكون تخليدا لذكرى وتضحيات الشهداء من رجال القوات المسلحة والشرطة, ويحمل أسماء الشهداء من أبناء المحافظة, ويكون مزارا عاما للأهالي في سابقة هي الأولى في تاريخ المحافظة.







ويمكن لجميع الفنانين والشباب والهواة المشاركة في المسابقة وسيتم تشكيل لجنة من المتخصصين لاختيار الأعمال الفائزة والخروج بتصميم في صورة جمالية وحضارية مشرفة تكريما وتخليدا لأرواح من ضحوا بدمائهم وأرواحهم فداء للوطن وتقديرا لبطولات القوات المسلحة والشرطة في محاربة الإرهاب.





وأكد محافظ أسيوط جمال نورالدين أهمية إنشاء مثل هذا النصب التذكاري على غرار النصب التذكاري للجندي المجهول; تخليدا للشهداء الذين فقدوا أرواحهم في سبيل الوطن وأداء الواجب من أبناء المحافظة وإحياء لذكراهم بيننا وترسيخا لروح الانتماء للوطن وقدوة ونبراسا يقتدى به الشباب وعرفانا ووفاء لولاء الشهداء, على أن يتم إعداد الشكل النهائي لتصميم النصب التذكاري للشهداء وتحديد موقعه بأحد الميادين المهمة بالمحافظة أو مقترح بميدان قناطر أسيوط الجديدة للبدء في تشييده ليكون رمزا للجندي المصري والفداء والتضحية.



