الإمارات تشارك في اجتماع اتحاد الكتاب العرب في القاهرة

يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي سيعقد في العاصمة المصرية القاهرة من 23 إلى 25 يناير الجاري على مستوى رؤساء اتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العرب.

وذكرت وكالة انباء الامارات / وام/ اليوم الاثنين ان وفد دولة الإمارات يترأسه الأديبة الهنوف محمد رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات لمناقشة

جدول أعمال المجلس العام الذي يتضمن عددا من الملفات المالية والإدارية الحالية واستعراض سياسات الاتحاد العام القادمة والنظر في سياسته في ظل الظروف القائمة .

وقالت الهنوف محمد إن الدور الهام الذي يضطلع به الاتحاد في توثيق العلاقات مع الاتحادات العربية والكتاب والأدباء العرب ينبع من رسالة الإمارات السامية في ترسيخ قيم الثقافة الوطنية والاطلاع الدائم على كافة التطورات التي تحدث على الساحة الثقافية والأدبية في الوطن العربي.

وأوضحت أن اجتماع مجلس الاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب سيستكمل التصور العام للائحة الاتحاد العام التنفيذية وما يرتبط باختصاصات أعمال النواب.

والأمناء المساعدين في الاتحاد, لافتة إلى مشاركة رؤساء الاتحادات وروابط وأسر وجمعيات ومجالس الأدباء والكتاب العرب في عدد من الفعاليات الشعرية والفكرية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب وذلك على هامش انعقاد المؤتمر



