"القومي للمسرح" يسدل ستار دورته الــ12 بحفل فني كبير بدار الأوبرا

أسدل المهرجان القومي للمسرح المصري الستار عن فعاليات دورته الثانية عشر، دورة الفنان القدير الراحل كرم مطاوع، في حفل فني كبير أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية مساء اليوم الجمعة ، بحضور قامات فنية ومسرحية كبيرة، على رأسهم وزير الثقافة الدكتورة إيناس عد الدايم، ورئيس المهرجان الفنان أحمد عبد العزيز ، ومديره إسماعيل مختار.

بدأت مراسم حفل ختام المهرجان - الذي حضره جمهور غفير من المسرحيين - بعرض فيلم قصير عن افتتاح المهرجان ونجومه المكرمين، أعقبه فقرة غنائية متميزة لكورال أطفال أوبرا القاهرة، قدموا فيها مجموعة من الأغاني التي تفاعل معاها ضيوف المهرجان بشكل كبير، منها أغنية (معانا ريال) لمعجزة الغناء فيروز، وأغنية (أحسن ناس) للمطربة الراحلة داليدا، أعقبه تكريم خاص من المهرجان للمهندس أيمن أنور عن تصميمه شعار ودرع المهرجان في دورته الــ"12".

وتم الإعلان عن جوائز المهرجان الخاصة التي منحت من قبل المتخصصين للمبدعين في مجالاتهم المتنوعة، وجاءت جائزة النقد المسرحي والتي تحمل اسم الناقد الدكتور فوزي فهمي، لأفضل مقال نقدي تطبيقي وقيمتها 8 آلاف جنيه وفاز بها دكتور محمد أمين عبد الصمد، كما فاز بجائزة أفضل دراسة نقدية نظرية وقيمتها 20 ألف جنيه الناقد خالد رسلان مناصفة مع إبراهيم الحسيني.

وفي جائزة التأليف المسرحي التي تحمل أسم الكاتب الكبير لينين الرملي، فاز الكاتب الشاب محمد رفعت بجائزة أفضل نص مسرحي عن نصه المسرحي (المتسولون)، وقام بتسليمه الجائزة ضيف شرف المهرجان الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة وقيمتها 30 ألف جنيه ودرع المهرجان.



