عرض لتابوت الملكة تاوسرت بمعبد الاقصر لأول مرة منذ اكتشافه





على هامش زيارته إلى محافظة الأقصر، تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار العرض الأول لتابوت الملكة تاوسرت، أخر ملكات الأسرة 19، والذي تم نقله منذ ايام قليلة من وادي الملوك إلى مقر عرضه الدائم بمتحف الاقصر لعرضه للجمهور لأول مرة منذ اكتشافه.





وتابوت الملكة تاوسرت تم إكتشافه بمقبرة الملك "باي" (KV13) بالبر الغربي بمدينة الاقصر، و المغلقة امام الزيارة. وهو مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة آلهات الحاميات كابناء حورس الأربعة، بالاضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفي. و قد أعاد ابن الملك رمسيس الثالث، الأمير "منتوحرخبش-اف" استخدام التابوت الذي عثر عليه عالم الآثار الألماني "التن مولر" داخل مقبرة الملك باي، و الموجوده بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت.

يبلغ طول التابوت 280 سم، وعرض 120 سم، وارتفاع 150 سم، ويزن ٦ طن.







