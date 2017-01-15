اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

عرض لتابوت الملكة تاوسرت بمعبد الاقصر لأول مرة منذ اكتشافه

عرض لتابوت الملكة تاوسرت بمعبد الاقصر لأول مرة منذ اكتشافه

تاريخ النشر


على هامش زيارته إلى محافظة الأقصر، تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار العرض الأول لتابوت الملكة تاوسرت، أخر ملكات الأسرة 19، والذي تم نقله منذ ايام قليلة من وادي الملوك إلى مقر عرضه الدائم بمتحف الاقصر لعرضه للجمهور لأول مرة منذ اكتشافه. 

وتابوت الملكة تاوسرت تم إكتشافه بمقبرة الملك "باي" (KV13) بالبر الغربي بمدينة الاقصر، و المغلقة امام الزيارة. وهو مصنوع من الجرانيت الوردي ومزين بمجموعة من الرسومات التي تصور الأربعة آلهات الحاميات كابناء حورس الأربعة، بالاضافة إلى نقوش الدعوات والصلوات للمتوفي. و قد أعاد ابن الملك رمسيس الثالث، الأمير "منتوحرخبش-اف" استخدام التابوت الذي عثر عليه عالم الآثار الألماني "التن مولر" داخل مقبرة الملك باي، و الموجوده بالقرب من مقبرة الملكة تاوسرت. 
يبلغ طول التابوت 280 سم، وعرض 120 سم، وارتفاع 150 سم، ويزن ٦ طن.


‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content