يسرا اللوزي: اختلاف الموضوع وتصاعد الأحداث من أسباب نجاح "كلبش 3"

أكدت الفنانة يسرا اللوزي، أن اختلاف الموضوع وتصاعد الأحداث في كل حلقة من أهم أسباب نجاح الجزء الثالث من مسلسل "كلبش" الذي عرض خلال شهر رمضان المبارك.







وقالت اللوزي - في تصريحات لها اليوم الثلاثاء - إنها تلقت ردود أفعال مميزة حول شخصية"ريم" التي جسدتها في المسلسل، مشيرة إلى أن كثيرين أكدوا أنهم يرونها في هذا الشكل لأول مرة.





وأضافت يسرا اللوزي أن شخصية "ريم" كانت مركبة جدا ومرهقة للغاية، لأنها تعمل محللة نفسية، وذلك يتطلب أن تكون مريضة وطبيبة في الوقت نفسه، وتفاصيلها كثيرة فتمر بالعديد من المشكلات النفسية في حياتها والتي تؤثر عليها وتجعلها في أغلب الأوقات غير مستقرة، لافتة إلى أنها درست الدور جيدا وركزت في كل تفاصيله قبل البدء بالتصوير.





وأكدت اللوزي أنها لا تهتم بمساحة الدور في الأعمال التي تشارك فيها، وأن أكثر شيء تركز عليه هو المضمون، مشيرة إلى أن كل الأعمال التي شاركت فيها كانت راضية تماما عن حجمها، لأنها كانت مؤثرة في السياق الدرامي.





وأضافت يسرا اللوزي أن هناك أدورا كبيرة قدمت في أعمال ولم تؤثر كثيرا بالجمهور، والعكس صحيح فمن الممكن أن يتعلق الجمهور بدور ضيف الشرف بعدد قليل من المشاهد أو حتى بجملتين وهذا هو المقياس لديها.





وتدور أحداث الجزء الثالث من المسلسل حول تقدم سليم الأنصاري الذي يجسده أمير كراره باستقالته من وزارة الداخلية، ويتجه لتأسيس شركة أمن، لكن أسباب تكوين هذه الشركة وعلاقته بشريكه القائمة على الكره والعداوة تؤدي إلى تصاعد الأحداث في جو من الإثارة والتشويق والغموض، لاسيما بعد محاولات توريطه في أعمال تجسس. شارك في بطولة مسلسل (كلبش 3) أمير كرارة، وهشام سليم، وأحمد عبد العزيز، وهالة فاخر، وأحمد العوضي، وعمر الشناوي، وإسلام جمال، وأميرة العايدي، وأحمد إمام، ومحمد علي رزق، وأماني كمال ، ومن تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.











