احتلت رواية"عندما يغني لوبستر المستنقعات الأحمر" لداليا اوينز المركز الأول على مستوى الأعمال الأدبية في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير، لتستمر هذه الرواية في القائمة ل 40 أسبوعا بينما حلت رواية "السيدة كل شيء" لجنيفر واينر في المركز الثاني.



وفي المركز الثالث جاءت رواية "توم كلانسي: الاتصال بالعدو" لمايك مادين فيما كان المركز الرابع لرواية "الوحي" لكليف كوسلر وروبين بورسيل.

وفي المركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز للأسبوع الأخير حلت رواية "بلا حل" لجيمس باتيرسون وديفيد ايليس.

أما على مستوى الأعمال غير الأدبية، فقد تصدر كتاب "تكبيل الصحافة" لمارك ليفين القائمة للأسبوع الرابع على التوالي وجاء كتاب "أغاني أمريكا" لجون ميتشام وتيم ماكجرو في المركز الثاني.

وفي المركز الثالث، جاء كتاب "الرواد" لديفيد ماكولوغ ورابعا حل كتاب "متعلمة" لتارا وستوفر فيما اكتفى كتاب "هوارد ستيرن يعود مجددا " للمذيع والكاتب والشاعر الأمريكي هوارد ستيرن بالمركز الخامس والأخير في قائمة نيويورك تايمز لأعلى مبيعات الكتب في الأسبوع الأخير.



