10 عروض عربية بمهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي





تشارك 40 دولة في عروض وأنشطة الدورة الجديدة من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي التي تنطلق الأسبوع القادم في مصر.

وقال سامح مهران رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء إن المهرجان تلقى هذا العام 197 طلبا للمشاركة من أنحاء العالم وتشكلت لجنتان للاختيار إحداهما للعروض الأجنبية والأخرى للعروض العربية.

وأضاف أن لجنة المشاهدة العربية اختارت عروض ”علاش“ من المغرب و“دون كيشوت“ من تونس و“جزء من الفانية“ من الكويت و“سندباد“ من العراق و“الساعة الرابعة“ من الإمارات و“اعترافات زوجية“ و“أفيون“ من سوريا إضافة إلى العرضين المصريين ”بهية“ و“ديستوبيا“.

وبجانب العروض العربية تشارك 10 عروض أجنبية في المهرجان من سويسرا والكونجو وجنوب أفريقيا وكوسوفو والبرازيل والبرتغال والولايات المتحدة التي تحل ضيف شرف الدورة.

وإضافة إلى عروض الدول يقدم المهرجان العرض المسرحي ”انتحار معلن“ للمخرج مازن الغرباوي وهو باكورة إنتاج مشروع جديد للتعاون الإقليمي يهدف إلى إشراك مسرحيين من عدة دول عربية في عمل واحد.

وتقام الدورة السادسة والعشرون من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي في الفترة من 10 إلى 19 سبتمبر.

ويقدم المهرجان في الافتتاح العرض الأمريكي ”الخياليون“ بينما يأتي الختام مع العرض المصري ”دموع حديد“ للمخرج وليد عوني.

ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من المسرحيين العالميين هم الكاتب والمخرج الأمريكي لي بروير والمخرج اليوناني ثيودوروس تيرزوبولس والأكاديمية الأوغندية جيسيكا قهوا والمخرج الجزائري زياني شريف عياد والمخرج العراقي محسن العلي والكاتب المصري محمد أبو العلا السلاموني.

كما يمنح المهرجان ”ميدالية التجريبي“ لعدد من الفنانين والمسرحيين المصريين هم الممثلة سميرة عبد العزيز والناقد عبد الرازق حسين والممثل سيد رجب والممثل أحمد كمال والناقد حازم شحاتة والمخرج والممثل الراحل هناء عبد الفتاح والمخرج الراحل محمد أبو السعود.



