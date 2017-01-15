"دائرة الطباشير القوقازية" بمهرجان القومي للمسرح

يستقبل المسرح العائم الكبير، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، أولى ليالي عرض "دائرة الطباشير القوقازية"، والمشارك ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح في دورته الثانية عشرة، التي تقام في الفترة من 17 أغسطس حتى 30 أغسطس الجاري برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز.

العرض للمخرج أحمد كمال، مأخوذ عن نص مسرحي للكاتب برتولد بريخت، وتحكى المسرحية عن ملكة تتخلى عن طفلها الرضيع وتهرب خوفا ويظل الصغير في رعاية الخادمة الصغيرة حتى تمر الأعوام وتعود الملكة للحكم، وتطالب باسترداد ابنها لكن الخادمة تتمسك به وعندما يقع القاضى في حيرة من أمره يصنع دائرة من الطباشور ويضع بداخلها الصغير، ويطلب من كلتاهما أن يجذباه لخارج الدائرة تنجح الملكة في جذبه وانتزاعه من يد الخادمة الحانية، فيحكم القاضى للخادمة.



