اليوم.. حفلة لفريق "وسط البلد" على المسرح المكشوف بالأوبرا

استمرارا لفعاليات المهرجان الصيفى على المسرح المكشوف الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر يقدم فريق "وسط البلد" حفلا في الثامنة مساء اليوم السبت.

أعد الفريق مجموعة متميزة من مؤلفاته الخاصة التي حققت نجاحا كبيرا باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها "قربيلي, وسط البلد, أنتيكا, هيلاهوب, عم مينا, مجنون, اتكلمي, بإمكان, شمس النهار".

يذكر أن "وسط البلد" بدأ مشواره عام 1999 ونجح في تحقيق الانتشار السريع عبر قاعدة جماهيرية كبيرة في مصر والوطن العربى بعد أن خلق لونا موسيقيا جديدا, أصدر عدة ألبومات متميزة كما شارك فى بعض الأعمال السينمائية.





