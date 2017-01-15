"مرسي" و"تلاوي" تبحثان الاستعدادات لمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة

استقبلت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومي للمرأة أمس السفيرة مرفت تلاوى رئيسة مجلس أمناء مهرجان أسوان الدولى لسينما المرأة فى دورته الرابعة والمزمع عقده خلال شهر فبراير المقبل ، وقد شهد اليوم حضور القائمين على المهرجان وهم الأستاذ محمد عبد الخالق رئيس المهرجان ، والأستاذ حسن أبو العلا مدير المهرجان، والدكتورة عزة كامل نائبة رئيس مجلس أمناء المهرجان ، وعدداً من عضوات وأعضاء مجلس أمناء المهرجان الجدد.



وقد أكدت الدكتورة مايا مرسى أن الموضوع الرئيسي للدورة الرابعة للمهرجان سوف يتمحور حول تصدر المرأة المصرية المشهد السياسي فى مصر ، واقترحت أن ينظم منتدى نوت عدداً من الفعاليات على مدار العام بمحافظة أسوان بالتعاون مع فرع المجلس بالمحافظة لدمج أنشطة المهرجان داخل المجتمع الأسوانى.

فيما عبرت السفيرة مرفت تلاوى عن فخرها بجهود الدكتورة مايا مرسى فى مجال النهوض بأوضاع المرأة المصرية ، وأكدت أن اجتماع اليوم يستهدف عرض تجربة الدورة الثالثة للمهرجان واستخلاص الدروس منها والتركيز على التحديات لتفاديها خلال الدورة الرابعة .

وأكدت الدكتورة عزة كامل أن منتدى نوت سوف يركز هذا العام على قضية مناهضة تزويج الفتيات بالتعاون مع المجتمع المدني الأسوانى المعنى بقضايا المرأة ، إلى جانب مناقشة التحديات التى تواجه صانعات السينما ، مشيرة إلى استحداث مهرجان هذا العام جائزة منتدى نوت لإنجاز المرأة ، كما رحبت بالعضوات الجدد فى مجلس أمناء المهرجان .

وعبر الأستاذ محمد عبد الخالق عن تمنياته بأن يحقق المهرجان القيمة الدولية التى تستحقها مصر وتليق بمكانتها ، موضحاً أن الدورة الرابعة للمهرجان سوف تشهد تطوراً عن السنوات السابقة ، من خلال وجود دقة أكبر فى إختيار الأفلام المشاركة ، وسوف يتضمن مهرجان هذا العام وللمرة الأولى مسابقة للفيلم المصري القصير ، وعروض افلام رسوم متحركه للأطفال تتضمن التوعية بقضايا المرأة ، كما تحدث عن القائمة المقترحة للشخصيات التى سوف يتم تكريمها خلال المهرجان ضمن جوائز "سيدة أسوان" وجائزة" المشوار الفنى" وجائزة "الشباب" وجائزة "صانعات السينما".

وعرض الأستاذ حسن أبو العلا تقريراً حول الدورة الثالثة للمهرجان ، مشيرا إلى أنها كانت انجح الدورات من حيث التنظيم ، وورش العمل ، وفعاليات منتدى نوت ، لافتاً إلى أن الدورة الثالثة شهدت إقبالاً جماهيرياً كبيرا من أهالى أسوان .

وفي الختام قامت ادارة المهرجان بتكريم كل من الأستاذ شريف خالد رئيس مجلس ادارة مجموعة فالكون، والسيدة هيباق عثمان رئيسة مؤسسة كرامة، والإعلامية جاسمين طه علي ما قدموه للمهرجان من دعم ومساندة



