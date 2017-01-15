اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

نقابة الموسيقيين تنفي تعرض حكيم لحادث سير على طريق السويس

نقابة الموسيقيين تنفي تعرض حكيم لحادث سير على طريق السويس

تاريخ النشر

نفت نقابة الموسيقيين، تعرض الفنان حكيم لحادث سير، فجر اليوم السبت، على طريق السويس، ونقله إلى أحد مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج اللازم.

وقال طارق مرتضى المتحدث باسم النقابة، إن كل ما نشر عن تعرض المطرب حكيم لحادث سير عار تماما من الصحة، وأن ما حدث هو أنه أثناء قيادة حكيم لسيارته على طريق السويس، وقع حادث سير لإحدى السيارات التي كانت تسير بجواره وظن البعض أن حكيم هو من تعرض للحادث، مؤكدا أن حكيم بخير وبصحة جيدة.

وأشار مرتضى إلى أن فور علم نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر بنشر أخبار عن تعرض حكيم لحادث سير، قام بالاتصال به فورا للاطمئنان عليه ليتبين حقيقة الأمر، ليتضح بعد ذلك أن حكيم بخير وبصحة جيدة ولم يتعرض لأي حادث.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content