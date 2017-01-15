هنيدى يستعد لتقديم شخصية "عقلة الإصبع" في فيلم سينمائي

يستعد الفنان محمد هنيدى للتحضير لفيلمه السينمائى الجديد والذى يحمل اسما مؤقتا "عقلة الإصبع" حيث من المقرر أن يبدأ فى عقد جلسات عمل مع المخرج سامح عبد العزيز للوقوف على التفاصيل المبدئية للعمل من حيث الاأطال المرشحين وأماكن التصوير خاصة وان الفيلم من المتوقع ان ينافس به فى موسم رأس السنة المقبل.







الفيلم كتابة عمر طاهر وسيكون الفيلم من الافلام ذات الانتاج الضخم ومن المقرر ان يحدث نقلة فى عالم الجرافيكس والتقنيات الحديثة فى الشرق الأوسط حيث سيعتمد هنيدى على إحدى الشركات العالمية الأمريكية للقيام بأعمال الجرافيكس للفيلم وتجرى الشركة المنتجة للفيلم مفاوضات مع شركة الجرافيكس الأمريكية للإنتهاء من كافة التفاصيل المتعلقة بالفيلم لبدء تصويره مطلع شهر يوليو القادم.



