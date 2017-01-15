جمعية الصحفيين بالأمم المتحدة تكرم صحفيا مصريا وتمنحه جائزتها الشرفية

جنيف -أ ش أ

كرمت جمعية الصحفيين المعتمدين بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الصحفي المصري أحمد شوقي حارون ومنحته جائزتها الشرفية تقديرا لمرور أكثر من ربع قرن على عضويته بالجمعية وممارسته لعمله مراسلا وصحفيا معتمدا بالمنظمة الدولية حيث شارك في تغطية الكثير من الأحداث السياسية والاقتصادية الهامة والتاريخية التي عقدت بمقر المنظمة او فى اطار منظماتها الدولية فى جنيف .

وقد قامت الجمعية بتكريم الصحفي المصري باعتباره احد اقدم الأعضاء الذين يمارسون العمل الصحفي بالمقر الأوروبي حتى الأن حيث كان من أوائل الصحفيين العرب في السنوات الثلاثين الأخيرة الذين انضموا إلى المجموعة الصحفية المعتمدة بالأمم المتحدة في جنيف كما تعد تلك هى المرة الاولى التى تنظم الجمعية مثل هذا الاحتفال تقديرا لجهود أعضائها الذين أمضوا سنوات طويلة فيها وشاركوا في نشاطاتها والذين مازالوا يمارسون عملهم حتى اليوم .



