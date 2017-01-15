العالم العربي بباريس يعلن الشراكة مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية





أعلن معهد العالم العربي, بالعاصمة الفرنسية باريس بدء التعاون مع المهرجانات العربية والدولية من خلال إطلاق فاعلية جديدة بعنوان (كارت أبيض).

وذكر المعهد - في بيان صحفي نشره على موقعه اليوم الاثنين - أن الفعالية ستقام خلال نهايات الأسبوع وتستمر لمدة يومين في 28 و29 سبتمبر القادم بالتعاون مع مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وذلك احتفاء بدور المهرجان.

وأشار البيان إلى أن مهرجان الأقصر يستهدف تشجيع الإنتاج الإفريقي والشراكة بين دول القارة الإفريقية وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الشعوب عموما والسينمائيين خصوصا.

ولفت إلى أن البرنامج الذي وضع بالتعاون مع مهرجان الأقصر يشتمل على خمسة أفلام روائية طويلة فازت بجوائز في مسابقات الأقصر الإفريقي للعرض في هذا البرنامج وهي: "والاي" من بوركينا فاسو, "لمباركة" من المغرب, "ليانا" من ليسوتو, "في عنيا" من تونس و"ليل خارجي" من مصر.

وكذلك من الأفلام القصيرة التي عرضت بالأقصر في دوراته السابقة وهي "قرابين" من كينيا, "ورقة شجر" من مصر, "تيمورا" من الجزائر, "سيجا" من السنغال و"ياسمينا" من المغرب; حيث تعرض بمعهد العالم العربي بباريس يومي 28 و29 سبتمبر 2019.

وبحسب البيان قامت بتنسيق البرنامج كاملا السيدة ليان الشواف مدير القسم السينمائي بالمعهد بالشراكة مع إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية وسوف يحضر بعض صناع هذه الأفلام لتقديم أفلامهم كما سيحضرها السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان.

رحب مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية بقيام معهد العالم العربي بباريس ببدء التعاون مع المهرجانات العربية والدولية من خلال إطلاق فعالية جديدة بعنوان "كارت أبيض" وتستمر لمدة يومين في 28, 29 سبتمبر المقبل احتفاء بدور المهرجان الرائد.



وأوضحت إدارة المهرجان -في بيان اليوم الاثنين- أن معهد العالم العربي بباريس أشار إلى أن مهرجان الأقصر يستهدف تشجيع الإنتاج الأفريقي والشراكة بين دول القارة وتوطيد العلاقات الإنسانية بين الشعوب عموما والسينمائيين خاصة ويشتمل البرنامج الذي وضع بالتعاون مع مهرجان الأقصر على خمسة أفلام روائية طويلة فازت بجوائز في مسابقات الأقصر الأفريقي للعرض في هذا البرنامج.

يشار إلى أن مهرجان الأقصرللسينما الأفريقية تقيمه مؤسسة شباب الفنانين المستقلين بدعم من وزارات الثقافة, الخارجية, السياحة, الشباب والرياضة, والبنك الأهلي المصري بالتعاون مع محافظة الأقصرونقابة المهن السينمائية.

يشار إلى أن "كارت أبيض" فعالية تشمل الأفلام ذات الطابع الإيجابي والحاصلة على جوائر في مهرجانات سينمائية.



