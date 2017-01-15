فيديو العرض الاول لفيلم الجوكر 2019 joker في مهرجان فينيسيا السينمائي

ناقش بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي توقعاتهم الخاصة حول إمكانية فشل الفيلم مستقبلا؛ لتصورهم أن الإعلان النهائي ليس بالقدر الكافي من التميز الذي روّج له إداريو الفيلم، بينما أشاد البعض الآخر بالتريلر الجديد وعبروا عن تشوقهم لرؤيته قريبا، ليصل عدد مشاهدات التريلر النهائي لفيلم «الجوكر - Joker» فور طرحه عبر موقع «يوتيوب»، إلى أكثر من 4 ملايين مشاهدة.

يعرض "الجوكر - Joker"، اليوم الأحد، في الدورة الـ76 من مهرجان فينيسيا السينمائي، المقامة في الفترة من 28 أغسطس الحالي إلى 7 سبتمبر المقبل، وذلك بعد طرح التريلر الرسمي له منذ 3 أيام، ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض الأمريكية في الرابع من أكتوبر المقبل.

«الجوكر - Joker» هو الفيلم المقتبس من القصة الأصلية للمهرج «آرثر فليك»، أشهر شخصيات عالم «دي سي كوميكس»، الذي يعيش في مدينة «جوثام»، ويتعرض لضغوطات عصيبة وظروف قهرية تضطره للتحول إلى شخصية «الجوكر».

الفيلم من بطولة الممثل الأمريكي جواكين فينيكس، ومن إخراج تود فيليبس، الذي سبق له إخراج ثلاثية «The Hangover»، وبالرغم من أن شخصية الجوكر تُعد من وحي عالم «دي سي كوميكس» إلا أن هذه المرة الأولى التي يقدم «فيليبس» فيها فيلما جديدا ومنفصلا عن عالم «دي سي» السينمائي.



