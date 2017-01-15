هدى المفتى بطلة أمام كريم فهمى فى فيلم "ديدو"

انضمت الفنانة هدى المفتى إلى بطولة فيلم " ديدو" الذى يشارك فى بطولته النجم كريم فهمى حيث تقوم بدور البطولة النسائية فى العمل الذى انطلق تصويره قبل أيام قليلة .

فيلم"ديدو" تأليف وبطولة كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح ويشارك فى بطولته حمدي الميرغني، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد وعدد آخر من الفنانين اضافة إلى ظهور كل من أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو كضيوف شرف خلال الأحداث، فى أول اجتماع بينهم منذ انفصال الثلاثى قبل 3 سنوات.

من ناحية أخرى، تنتظر هدى المفتى طرح فيلم "رأس السنة"، ويشارك فى بطولته كل من الفنان إياد نصار والفنانة شيرين رضا، و أحمد مالك وإنجى المقدم وسالى عابد، وآخرون من النجوم ومن إخراج محمد أحمد صقر، ومن المقررعرض الفيلم خلال الفترة المقبلة والذى يتناول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة خلال هذا اليوم، ومعظم مشاهدها تجمعها بالفنانة بسمة وأحمد مالك وتجمع مشاهد قليلة بينها وبين بطل العمل إياد نصار .

يذكر أن آخر أعمالها مسلسل "كأنه إمبارح"، وهو من بطولة الفنانة رانيا يوسف وأحمد وفيق ومحمد الشرنوبى، ومجموعة كبيرة من الوجوه الشابة مثل خالد أنور، ومايان السيد، وأسماء جلال.



