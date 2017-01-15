غدا.. خالد سليم في حفل مهرجان الأوبرا الصيفي بالإسكندرية

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، حفلا فنيا للفنان خالد سليم، غدا الأحد، ضمن فعاليات مهرجان الأوبرا الصيفي على مسرح سيد درويش بالإسكندرية.

يتضمن برنامج الحفل باقة من أشهر أغنيات "سليم" الخاصة منها استاذ الهوى، بلاش الملامة، خد الجميل، بدري الوداع، عشنا قد إيه، عالم تاني، أنا عاشق، حلم عمري، ولا ليلة ولا يوم، نسيت نفسي، زعلان، كان فين من بدري، وقابلت عينيك، الى جانب بعض مؤلفات الموسيقي العربية التي اشتهر بتقديمها كبار المطربين.



