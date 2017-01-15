"التنمية الثقافية" يفتتح الموسم الصيفي "بثنائى العود" فى "المانسترلي"

يفتتح قطاع صندوق التنمية الثقافية أولى حفلات الموسم الصيفى فى الثامنة مساء الخميس 16 يوليو بحفل ثنائي العود "غسان اليوسف ودينا عبد الحميد" بحديقة قصر المانسترلى بالمنيل، وذلك بعد إتخاذ كافة إجراءات الوقائية والسلامة لكافة الحضور.



يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أشهر المؤلفات التراثية لكبار الملحنين مثل: محمد عبد الوهاب (موسيقى وطني حبيبي وسهرت منه الليالي)، سيد مكاوي (يامسهرني)، فيروز (البنت الشلبية) بالإضافة إلى مجموعة من مؤلفات دينا "لونجا دينا–سماعي نهاوند" ومؤلفات غسان "أه – رفيقة الحلم"، ويختتما الحفل بتقديم العزف الثنائي على عود واحد بمقطوعة "لونجا رياض" للموسيقار رياض السنباطي ومجموعة تنويعات لأشهر ألحان الموسيقار فريد الأطرش.

أشتهر الثنائى بالعزف بتقنية "أصبع ووتر"، وهى طريقة العزف بأصابع شخص على رقبة العود والشخص الأخر يقوم بضرب الأوتار بالريشة على نفس العود، جدير بالذكر أن الفنان السوري غسان اليوسف وزوجته دينا عبد الحميد يعدان أول ثنائى عربي لآلة العود، درسا العود فى طفولتهما وتخرجا في بيت العود العربي، شاركا فى العديد من المهرجانات الموسيقية الدولية منها: مهرجان العود بتطوان (المغرب) ، مهرجان العود الدولى برعاية دار الاوبرا المصرية ، كما شاركا فى العديد من الحفلات في عدد من الأماكن الثقافية بمصر وخارجها.



