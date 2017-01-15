"أحلام تصطدم بالسقف" في مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية ،اليوم/ الثلاثاء، ندوة لمناقشة رواية "أحلام تصطدم بالسقف" للأديب علي الفقي.

يذكر أن علي الفقي روائي وقاص مصري، وهو عضو اتحاد كتاب مصر ونادى القصة وهيئة الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية بالإسكندرية.

ويعبر الكاتب في رواية "أحلام تصطدم بالسقف" الصادرة عن الهيئة العامة للكتاب عن اختلاط الحلم بالواقع الذى يصطدم به أشخاص الرواية بالرغم من أن أحلامهم الصغيرة لا تعدو أن يكونوا مواطنين صالحين في المجتمع لهم حريتهم في التعبير عن آرائهم ولهم الحق في أبسط حقوقهم من الحياة.



