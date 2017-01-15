جولة للوفد التونسي المشارك في أمم إفريقيا لزيارة معالم السويس الأثرية

حرص الوفد المرافق لبعثة منتخب تونس الأول لكرة القدم المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية (مصر 2019) ضمن منتخبات المجموعة الخامسة، على زيارة بعض الأماكن الأثرية والتاريخية بمدينة السويس.

وقام الوفد بزيارة متحف السويس القومي واستقبلهم علاء عبد العاطي مدير المتحف، وقام بتعريفهم بأقسام المتحف، كما حرصوا على إجراء حوار للقنوات التونسية مع الباحث محمد التهامي حول تاريخ مدينة السويس.

وقال كريم حمدي من إذاعة تطاوين التونسية "يبدو إننا في مدينة أبطال حقيقية لها تاريخ من النضال والحضارة، وجزء هام من تاريخ وكفاح الشعب المصري.. إنها حقا مدينة الأبطال".

وحرص الوفد التونسي على زيارة باقي المعالم السياحية والأثرية، مؤكدين أنهم محظوظون لإقامة مباريات منتخب بلادهم في السويس.



