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"ورد مسموم" يمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار

"ورد مسموم" يمثل السينما المصرية في مسابقة الأوسكار

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أعلنت لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح للمنافسة في مسابقة أوسكار أفضل فيلم ناطق باللغة الأجنبية, المشكلة من قبل نقابة المهن السينمائية عن اختيار "ورد مسموم" للمخرج أحمد فوزي صالح ليمثل مصر في المسابقة العالمية الشهيرة.

كانت اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين, , قد اختارت, قائمة قصيرة ضمت أفلام : "ورد مسموم", "ليل خارجي", " الفيل الأزرق", " الممر", "الكنز", " عيار ناري" بالإضافة إلى الفيلم الوثائقي الطويل "الحلم البعيد", وبعد قيام الأعضاء بمشاهدة الأفلام الخمسة, انتهى الرأي, في الجلسة, التي أدارها مسعد فودة, واعتمدت على التصويت السري, عن اختيار فيلم "ورد مسموم", ليمثل مصر في المسابقة, بأغلبية الأصوات, بينما جاء فيلم "ليل خارجي" في المرتبة الثانية و"الممر" الثالث في القائمة, وعيار ناري" الرابع و"الحلم البعيد" الخامس .

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