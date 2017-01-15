بالمستندات..قبول طعن غادة إبراهيم على اتهامها بإدارة شقة منافية للأداب

قضت محكمة النقض في مصر بقبول الطعن المقام من الفنانة غادة إبراهيم بعد الحكم الذي صدر ضدها بالحبس سنة بتهمة إدارة شقة لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمنطقة المعادي في القاهرة.



جاء قرار محكمة النقض "أعلى محكمة للفصل في الطعون" أمس الاثنين ليثبت حتى الآن عدم إدانة الفنانة في القضية، حيث من المقرر إعادة محاكمتها، لإثبات إدانتها من عدمه، الأمر الذي يعني عدم إدانتها مسبقاً وفقاً للأحكام القضائية التي صدرت في هذا الشأن، مما يعيد القضية لنقطة الصفر دون إدانة.

كما جاء قرار المحكمة بعد أن تقدم محمد أمين، وباسم عبد الرحمن، وعمرو فتح الباب، أعضاء فريق الدفاع الخاص بالفنانة بمذكرة النقض، التي تم قبولها شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم الصادر في القضية.

ترجع القضية لعام ٢٠١٦ بعد إتهام غادة بإدارة شقة منافية للأداب بالرغم من وجودها خارج البلاد في هذا الوقت وان الشقة كانت مؤجرة لمستأجر لمدة ٥ سنوات، وبعد حصول غادة على البراءة في أول درجة الا أن نيابة دار السلام إستأنفت ضد حكم البراءة وأعادت القضية حيت حكم في ٢٨ مايو ٢٠١٦ بثلاث سنوات غيابيا.

وكانت محكمة جنح مستأنف دار السلام، قد قضت في ١١ فبراير من العام قبل الماضي بقبول المعارضة الاستئنافية المقدمة من الفنانة غادة إبراهيم، وتخفيف حبسها من ٣ سنوات إلى عامًا واحدًا في إتهامها و٣ آخرين بإدارة شقة بمنطقة المعادي لممارسة الأعمال المنافية للآداب، الا ان غادة ابراهيم سعت لإثبات براءتها بالطعن على الحكم الصادر ضدها حيث قضت محكمة النقض في جلستها أمس بقبوله .



