أشرف زكي: المنتصر بالله حالتة الصحي ةمستقرة ويمارس حياته بشكل طبيعي

أكد الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اليوم السبت، أن الفنان المنتصر بالله يتواجد في منزله حاليا ويمارس حياته بشكل طبيعي، وحالته الصحية مستقرة إلى حد كبير، مناشدا المواقع الإخبارية عدم الانسياق وراء ما يروج من شائعات عن وفاة كبار الفنانين والفنانات.

وأعرب زكي عن استيائه إزاء زيادة حدة شائعات وفاة الفنانين خلال الفترة القليلة الماضية، وآخرها ما تردد خلال الساعات الماضية عن وفاة الفنان القدير المنتصر بالله بعد نقله لأحد المستشفيات الخاصة.

يذكر أن الفنان المنتصر بالله ابتعد عن الساحة الفنية خلال السنوات الأخيرة، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وما زال يتلقى العلاج منذ عام 2008.



