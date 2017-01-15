الأعمال الفنية فى متاحف وبينالي فينيسيا لم تتضرر جراء الفيضانات





أكد المسؤولون عن بينالى فينيسيا الدولي أن الفيضانات التى شهدتها مدينة فينيسيا خلال اليومين الماضيين ، وأدت إلى إرتفاع منسوب المياه بمقدار 187 سم لم تلحق أية أضرار بالأعمال الفنية في متاحف المدينة ولا في المواقع الرئيسية في بينالي فينيسيا العريق .





وشدد المسؤولون على أنه لم تتضرر أى أعمال فنية فى قاعتيه الرئيسيتين ، على الرغم من أن المياه غمرت بعض هذه الأجنحة وأن قوة المياه هدمت الجدران الإستنادية على جانب بحيرة " الجياردينى" ، مشيرين الى أن الفيضانات لم تؤد إلى اتلاف أى أعمال فنية في كل متاحف المدينة والمتاحف الحكومية ، والتى تشمل أهم معالم الجذب مثل قصر الدوق ومتحف كورير ، لافتين إلى أنه سيتم إعادة فتح المؤسسات الثقافية للجمهور اليوم الجمعة .











