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الأعمال الفنية فى متاحف وبينالي فينيسيا لم تتضرر جراء الفيضانات

الأعمال الفنية فى متاحف وبينالي فينيسيا لم تتضرر جراء الفيضانات

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أكد المسؤولون عن بينالى فينيسيا الدولي أن الفيضانات التى شهدتها مدينة فينيسيا خلال اليومين الماضيين ، وأدت إلى إرتفاع منسوب المياه بمقدار 187 سم لم تلحق أية أضرار بالأعمال الفنية في متاحف المدينة ولا في المواقع الرئيسية في بينالي فينيسيا العريق . 

 وشدد المسؤولون على أنه لم تتضرر أى أعمال فنية فى قاعتيه الرئيسيتين ، على الرغم من أن المياه غمرت بعض هذه الأجنحة وأن قوة المياه هدمت الجدران الإستنادية على جانب بحيرة " الجياردينى" ، مشيرين الى أن الفيضانات لم تؤد إلى اتلاف أى أعمال فنية في كل متاحف المدينة والمتاحف الحكومية ، والتى تشمل أهم معالم الجذب مثل قصر الدوق ومتحف كورير ، لافتين إلى أنه سيتم إعادة فتح المؤسسات الثقافية للجمهور اليوم الجمعة .



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