جائزة "الإنجاز الإبداعي" من مهرجان الجونة لمحمد هنيدي ومي مصري





كرم مهرجان الجونة السينمائي في مصر في دورته الجديدة الممثل المصري محمد هنيدي والمخرجة الفلسطينية اللبنانية مي مصري بمنحهما جائزة ”الإنجاز الإبداعي“.

وتقام الدورة الثالثة من المهرجان في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر بمشاركة 80 فيلما من 40 دولة.

وقالت الممثلة والمنتجة بشرى عبد الله رزة مدير العمليات والمؤسس المشارك للمهرجان في مؤتمر صحفي يوم الاثنين بالقاهرة ”جرى العرف في الدورتين السابقتين على تكريم ثلاثة نجوم أحدهم من مصر والآخر من المنطقة العربية أما الثالث فيكون من النجوم العالميين“.

وأضافت ”هذا العام نكرم محمد هنيدي من مصر وهو تكريم مستحق لأن المهرجانات السينمائية عادة ما تهتم بالقضايا الكبرى ولا تحظى الأفلام الكوميدية بالاهتمام الكافي رغم ما تدره من عائدات كبيرة“.



