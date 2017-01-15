‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجرى الجديد

فرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية تشدوا بمناسبة العام الهجرى الجديد

تاريخ النشر

ينظم مركز إبداع "بيت السحيمي" التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة حفلا فنيا لفرقة "قصر الغوري" للموسيقى العربية في السابعة مساء غد الإثنين بمناسبة بدء العام الهجري الجديد. 

يتضمن برنامج الحفل عددا من الأغنيات ذات الطابع الديني منها " طلع البدر علينا "- "كم ناشد المختار ربه"- "محمد نبينا"- "مكة يا أم القرى"-"صلو على طه الرسول"-"رسول الله يا طه" وبعض من أبيات بوردة البوصيرى.  

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content