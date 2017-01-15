افتتاح مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ76



افتتح مهرجان البندقية السينمائي الأربعاء 28 أغسطس بعرض فيلم "الحقيقة" من إخراج الياباني، هيروكازو كوري إيدا، وبطولة، كاترين دينوف، وجولييت بينوش.

ودخل فيلم "الحقيقة" كذلك في البرنامج الرئيسي للمهرجان والذي يضم 20 فيلما سينمائيا. ويروي الفيلم قصة نجمة سينمائية فرنسية قررت نشر كتاب مذكرات يسلط الضوء على الحياة الشخصية لعائلتها، ما جعل ابنتها تصل باريس من نيويورك لترد على أسئلة طرحتها والدتها في كتابها.

ويتكون مهرجان العام الجاري من المسابقة الرئيسية (البرنامج الرئيس) ومسابقة الأفلام المستقلة والسينما الموازية والسوق السينمائية وغيرها من المسابقات.

وستعرض في المهرجان حلقتان من مسلسل "بابا الجديد" من إخراج، باولو سورينتينو، وبطولة، جود لو، وجون مالكوفيتش.

وسيعرض في إطار مسابقة الآفاق" الدولية فيلم "الإنسان المجرم" الروسي الجورجي المشترك من إخراج دميتري ماموليا.

أما برنامج الأفلام الوثائقية الكلاسيكية فسيعرض فيلم Tarkovskij Cinema Prayer من إخراج نجل المخرج الروسي العظيم، أندريه تاركوفسكي.

يذكر أن مهرجان البندقية السينمائي الدولي الـ76 يقام في الفترة ما بين 28 أغسطس الجاري و7 سبتمبر القادم حيث تولى المخرج الأمريكي اللاتيني رئاسة لجنة التحكيم.



