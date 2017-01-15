شيرين رضا: لن أشارك في جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق"

أكدت الفنانة شيرين رضا عدم مشاركتها في جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق" رغم النجاح الكبير الذي حققه بنسختيه السابقتين.

وقالت شيرين رضا، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "لن تتواجد في فيلم "الفيل الأزرق" مرة أخرى، إذا قدم منه جزء ثالث بسبب العذاب المرير الذي رأته في تصوير الفيلم". وأشارت إلى أنها أمضت 13 ساعة في التصوير.. لافتة إلى أنها تحمست للمشاركة في الجزء الثاني من الفيلم بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول، مؤكدة أن السيناريو كان مكتوبا بشكل يجعل الجزء الثاني مختلفا، وهذا ما وجده الجمهور عندما شاهد الفيلم خاصة أنها حضرت لشخصيتها كثيرا وغيرت في ملامحها كي يتناسب مع شخصيتها في العمل.

وكشفت شيرين رضا أنها تحب البطولة الجماعية، لأن البطولة المطلقة صعبة، وإذا خسر العمل يتحمل البطل كل المسئوليات، مشددة على ضرورة دراسة الأمر والدور بشكل كبير إذا عرض علها، ولذلك فالبطولة المطلقة لا تشغل بالها.

وكان الكاتب والروائي أحمد مراد أكد وجود جزء ثالث من فيلم "الفيل الأزرق" سيتم الشروع في تنفيذه بعد الانتهاء من تجربته السينمائية المأخوذة من روايته 1919.



