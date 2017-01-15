فيديو..نائب رئيس اتحاد طلاب القاهرة:الأنشطة لن تقتصر على الموهوبين

قال مصطفى شريف كلية التخطيط العمرانى الفائز بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة: فى تصريح خاص لموقع أخبار مصر إن المشاركة فى الانشطة المختلفة تقتصر على أصحاب المواهب ولكننا سنعمل على توسبع قاعدة المشاركة الطلابية فى الانشطة بمختلف أنواعها العلمية، والثقافية والرياضية والترفيهية.





وأكد أهمية تنمية مهارات ومواهب الطلاب فضلا عن تكثيف الندوات والدورات والرحلات.



واكمل: نتظر من قيادات الجامعة الاستماع لنا وتوفير الامكانيات اللازمة للقيام بدور فاعل .



ووعد شريف بأن المجلس سيدعم تحقيق التواصل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتلبية مطالبهم

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