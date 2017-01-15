فيلم (أوفسايد الخرطوم) يفتتح مهرجان السودان للسينما المستقلة

تنطلق يوم الثلاثاء الدورة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة بمشاركة 81 فيلما بين الروائي والوثائقي والطويل والقصير تعرض في تسعة مراكز عرض.

تشارك في المهرجان أفلام من مصر وسوريا ولبنان وتونس والمغرب وإيطاليا وألمانيا والنرويج وفنلندا والبرتغال وتركيا وإيران ومقدونيا والبرازيل والأرجنتين وجنوب أفريقيا وكينيا.

وتنظم المهرجان مؤسسة فيلم فاكتوري التي تأسست في 2010 بهدف تعزيز الثقافة البصرية بشكل عام وإعادة توطين السينما في السودان بشكل خاص.

وقال مؤسس ورئيس المهرجان طلال عفيفي في مؤتمر صحفي يوم السبت ”النسخة السادسة من مهرجان السودان للسينما المستقلة تحتفي ببشاير سودان جديد، وعودة الندى على زهرة السينما السودانية“.

وأضاف ”هذه النسخة مقدمة امتنانا لكل الأرواح التي تحولت إلى أنجم هادية على طريق السودانيات والسودانيين.. لكل الفنانين السودانيين الذين واجهوا الصعاب أثناء ممارستهم لفنهم وتوثيقهم للحياة في أصعب وأحلك لحظات تاريخنا المعاصر“.

وكان المهرجان الذي تأسس في 2014 ألغى دورة العام الماضي بسبب الأوضاع السياسية والأمنية في السودان.

يشمل برنامج المهرجان الممتد حتى 27 يناير عدة ورش عمل منها (تنسيق الأزياء في الأفلام) التي تقدمها هديل عثمان و(خلق بيئة مونتاج مثالية) للمونتير أحمد بحار.

كما يشمل البرنامج محاضرة للعراقي قاسم عبد بعنوان (السرد القصصي في الفيلم الوثائقي) وأخرى للإيطالي ريكاردو بريفيه بعنوان (إنتاج الوثائقيات الانثروبولوجية).

ويتزامن موعد انطلاق المهرجان كل عام في 21 يناير مع ذكرى وفاة السينمائي السوداني حسين شريف (1934-2005).

وفي هذا العام يعرض المهرجان في الافتتاح فيلم (أوفسايد الخرطوم) للمخرجة مروة زين الذي شارك في العديد من المهرجانات العربية والغربية خلال 2019 ولم يعرض بعد في السودان.



