اليونانية "يوسيفينا" ترقص الباليه في شوارع القاهرة التاريخية

اكدت راقصة البالية اليونانية "يوسيفينا كوتسونيكولا" التي دأبت علي تصوير شوارع ومعالم القاهرة السياحية لعشقها لمصر منذ طفولتها، ونشر اخبارها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لحث العالم علي زيارة مصر وتشجيع السياحة.



واوضحت "يوسيفينا" - في تصريح خاص لأخبار مصر اليوم الاحد- انها نشأت في مصر وعاشت بها 15 عاما، وتعلمت في مدرسة الليسيه الفرنسية بالمعادي، مضيفة ان والديها يعملان بالقاهرة.، وهما صاحبا الفضل في حبها لمصر وتعلمها اللغة العربية بالعامية المصرية.

وحول فكرة التصوير مع البالية في شوارع القاهرة قالت " في 2016 بدأت الفكرة في التنفيذ بمساعدة والدي، وكان ما يشغلني هو البحث عن اماكن تاريخية بالقاهرة تتناسب مع رقص البالية لتظهر الصورة في النهاية بشكل مختلف ورائع وبها تباين وواقعية.، ومنها ( الاهرامات، نهر النيل، شوارع وسط البلد، عمارة يعقوبيان، مترو الانفاق)

واكدت اليونانية "يوسيفينا كوتسونيكولا" انها تشعر بالسعادة عندما تتلقي الشكر والتقدير من الصغار والكبار، مصر جزء مني، وأشعر وكأنها بلدي، بعد الثورة كان هناك خوف من القدوم الي مصر، صوري رسالة الي العالم ان مصر بلد امن جدا وجميلة، مصر رحبت بي جيدًا، وشعبها لطيف للغاية، تشعر وكأنك في منزلك.، أشعر بالأمان هنا وإذا حدث أي شيء يأتي الجميع مباشرة للمساعدة، وهذا ما أحبه في مصر،.. يوجد بها الكثير من السلبيات مثل كل بلد.، لكن الإيجابيات هي أكثر من ذلك بكثير"































