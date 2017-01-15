"العربي للطفولة" يناقش "إعلام صديق للطفل" في تونس

عقد "المجلس العربى للطفولة والتنمية" أربع مجموعات نقاشية عن الأطفال اليوم الأحد في تونس بالتعاون مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث "كوثر" وجمعية "اليافع واليافعة" التونسية.







تناولت النقاشات تصورات المشاركين بشأن الإعلام الصديق للطفل الذي تم مناقشته من قبل مع الأطفال في مصر ولبنان وتونس باعتباره ركيزة أساسية لإعداد دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخاطئة المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام العربية والذي ينفذه المجلس العربي للطفولة بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند".





في غضون ذلك تناولت المجموعات النقاشية التي أدارها الخبير الدولي بسام عيشة من ليبيا أراء ووجهات نظر الأطفال فيما يقدم لهم من مصطلحات ومفاهيم وصور خطأ حول الأطفال في وسائل الإعلام وتأثيراتها نفسيا وتربويا واجتماعيا وذلك إعمالا بحق الأطفال في المشاركة الفعالة والتعبير عن آرائهم بحرية في شئونهم.





من جانبهم أوضح الأطفال المشاركون في النقاشات أن الإعلام الإلكتروني ثم التليفزيوني والراديو جاء في مقدمة الوسائل التي تحظى بأولوية في متابعتهم لاسيما في فترات الإجازات وأكدوا أن الإعلام لا يهتم بقضاياهم مثل العنف ومشاكل التعليم وانتقدوا تكريس الإعلام للصور النمطية السلبية خاصة مع الفئات المهمشة والضعيفة والذي يحض على التمييز والكراهية.





وأعرب الأطفال عن سعادتهم للمشاركة في هذه النقاشات كمنصة للتعبير عن آرائهم وطالبوا الإعلام بمشاركتهم فيما يقدم عنهم وتجنب استخدام المصطلحات والمفاهيم والصور السلبية أو النمطية مع دعم ونشر القيم الإيجابية مثل المسئولية والاحترام وعدم التمييز.





تأتي هذه المجموعات النقاشية تنفيذا لمنهجية إعداد دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام الذي يعده المجلس العربي للطفولة والتنمية بالتعاون مع إدارة المرأة والأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية وبرنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" بالتطبيق في 4 دول عربية (مصر - لبنان - الإمارات - تونس) وذلك في إطار تنفيذ مشروع المرصد الإعلامي لحقوق الطفل العربي تحت شعار "إعلام صديق للطفولة".





وشهد مناقشات المجموعات الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية إعلام بجامعة النهضة والخبير الرئيسي لإعداد دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام وشهدها من "المجلس العربي للطفولة والتنمية" محمد رضا فوزي مساعد الأمين العام وإيمان بهي الدين مديرة إدارة الإعلام ومروة هاشم منسقة إدارة الإعلام ومن "مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث" حضر كل من اعتدال المجبري مديرة مركز التدريب الإعلامي, ولبنى النجار رئيسة تحرير مجلة "كوثريات" ومريم الجربي منسقة برامج ومن جمعية "اليافع واليافعة" ضحى الجروشي مديرة الجمعية إضافة إلى الأستاذ الدكتور عادل عبد الغفار أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة وعميد كلية إعلام بجامعة النهضة والخبير الرئيسي لإعداد دليل المصطلحات والمفاهيم والصور الخطأ المتداولة حول الأطفال بوسائل الإعلام.