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افتتاح عرض "حريم النار" بمسرح الطليعة أواخر نوفمبر

افتتاح عرض "حريم النار" بمسرح الطليعة أواخر نوفمبر

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قال الفنان شادي سرور مدير فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح إن الفرقة تجري حاليا بروفات العرض المسرحي الجديد "حريم النار", من تأليف شاذلي فرح وإخراج محمد مكي, والمنتظر افتتاحه أواخر شهر نوفمبر الجاري على قاعة زكي طليمات بمسرح الطليعة.

العرض عن نص "بيت برنارد ألبا" للكاتب الأسباني فدريكو جارسيا لوركا, ويتناول المرأة في الصعيد من خلال أم وبناتها, وتأثير أفكار وعادات الصعيد على حياتهن. "حريم النار" بطولة عايدة فهمي, منال ذكي, عبير لطفي, نشوى إسماعيل, نسرين يوسف, أميرة كامل, كريستين عاطف, ديكور محمد سعد, أزياء شيماء محمود, موسيقى وألحان محمد حسني, مصمم استعراضات محمد ميزو, مصمم إضاءة إبراهيم الفرن.

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