مصر تشارك فى منتدى وزراء الثقافة بالمؤتمر العام لليونسكو

تشارك وزارة الثقافة في فعاليات منتدى وزراء الثقافة، الذى يأتى فى إطار الدورة 40 للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو"، والمنعقدة حاليا بمقرها الدائم فى العاصمة الفرنسية باريس، بحضور وزراء ثقافة وممثلوا 120 دولة وكذلك السفير إيهاب بدوى سفير مصر لدى فرنسا ومندوبها الدائم لدي منظمة اليونسكو.

وتناقش جلسات المنتدى موضوع الثقافة فى الساحات العامة الذي يعد محركا للتحول الإجتماعى والحضارى، وكذلك الثقافة والتراث، والطاقة المتجددة للحوار والسلام، والثقافة فى قلب التعليم.

وأشارت الوزارة ان مشاركة مصر في المنتدي تعكس التقدير الدولى لها وثقلها وريادتها الحضارية، مؤكدة أن القوى الناعمة نجحت فى فتح آفاق للتواصل مع مختلف الدول.



