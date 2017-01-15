تكريم عدد من الشخصيات المصرية في افتتاح المهرجان العربي بتونس

كرم المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بتونس، خلال افتتاح فعاليات دورته العشرين التي تزامنت مع الذكرى الخمسين لتأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية، عددا من الشخصيات المصرية، في مقدمتهم عصام الأمير مستشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وإسماعيل الششتاوى وكيل أول الهيئة الوطنية للإعلام، وحسن حامد الرئيس الأسبق لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، والدكتور إبراهيم أبوذكرى رئيس الاتحاد العام للمنتجين العرب.

كما شمل التكريم أسماء مصرية أخرى وهم: الراحلان حمدي قنديل المدير الفني الأسبق لاتحاد إذاعات الدول العربية، وسمير التونى مندوب اتحاد إذاعات الدول العربية بالقاهرة سابقا، إلى جانب تكريم الإذاعي عبدالرحمن رشاد رئيس الإذاعة المصرية سابقا.

بدوره دعا وزير الشؤون الثقافية التونسية محمد زين العابدين - خلال الاحتفال - إلى إعادة النظر في سياسات الاتصال الثقافي ومضامينها في البلدان العربية لنشر الصورة الناصعة للثقافة العربية على المستوى الدولي، مشيرا إلى ما تختزنه الثقافة العربية من سياقات مهمة على المستويات الدينية والاتصالية والسياسية وغيرها، مشيدا بالتراكم الإيجابي الذي يميز الذاكرة والمخزون العربي والتاريخ العربي المشترك.

وأكد الوزير التونسي ضرورة وضع سياسات وطنية جديدة تأخذ بعين الاعتبار كل السياقات الممكنة، لافتا إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الدول العربية للثقافة.

وأوضح أن الاحتفال "بخمسينية" تأسيس اتحاد إذاعات الدول العربية والدورة العشرين لمهرجان الاتحاد تمثل فرصة لبحث السياسات الثقافية الممكنة، مؤكدا ضرورة ترسيخ فعل ثقافي مواطني يؤمن بمفهوم "دمقرطة الثقافة"، قائلا "من واجب الدولة توفير الثقافة للجميع على مستوى الصورة السمعية والبصرية" ، منوها بالمجهودات التي تقوم بها عدة منظمات في هذا الاتجاه منها اتحاد إذاعات الدول العربية والألكسو والايسيسكو.

من جانبه، أكد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية المهندس عبد الرحيم سليمان حرص المنظمة على تطوير المهرجان الذي يبلغ هذا العام دورته العشرين، مشيرا الى أن "خمسينية" تأسيس الاتحاد تحمل رمزية كبيرة في تاريخ الاتحاد والمشهد الاتصالي العربي.

وأشار سليمان إلى أن برنامج الدورة العشرين من المهرجان - الذي تحل فيه فلسطين ضيفة شرف، ويتواصل على مدى ثلاثة أيام - تضمن عرض فيلم عن مسيرة الاتحاد منذ تأسيسه، وتنظيم معرض وثائقي يشير إلى أهم محطات الاتحاد ويخلّد المسيرة المهنية لنخبة من الوجوه النيرة التي ساهمت في بناء صرح الاتحاد منذ خمسة عقود.

شهد حفل الافتتاح - برئاسة محمد عبد المحسن العواش رئيس الاتحاد - حضور عدد كبير من المثقفين والإعلاميين والشخصيات الوطنية والعربية من بينهم الرئيس التنفيذي للمؤسسة العربية للاتصالات الفضائية (عربسات) خالد أحمد بالخيور ومحمد الأسعد الداهش رئيس مدير عام مؤسسة التلفزة التونسية .