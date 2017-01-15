"الثقافة" تختار زاهي حواس سفيرا لمعرض القاهرة الدولي الكتاب

اختارت الدكتورة "إيناس عبد الدايم" وزيرة الثقافة، ورئيس اللجنة العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" سفيرًا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وأنطلاقا من إقامه وزارة الثقافة المصرية، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض القاهرة الدولى للكتاب، والذي يعد من أكبر معارض الكتاب في العالم، الأكبر في الشرق الأوسط، نظرًا لما يزخر من مشاركة كبار الناشرين المصريين والعرب والأجانب، ويرتادهأكثر من ثلاثة ملايين زائر، فقد تم أختيار عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، نظرا لما يتمتع به من حضور دولي فاعل ونظرا لسمعته الدولية الطيبة ولكونه أحد الرموز الوطنية في مجال الآثار، كأحد أشهر علماء العالم في الآثار المصرية.

وقال الدكتور "زاهي حواس" انه سعيد بإختياره سفيرًا لمعرض الكتاب، مؤكدا أن معرض الكتاب أهم حدث ثقافي في القرن الحادي والعشرين، وشكر "حواس" وزارة الثقافة لعمل هذا المعرض العظيم.

وأوضح "حواس" إذا كنا نفخر بالأهرامات، وأبو الهول، والملك توت عنخ آمون فلابد ان نفخر بمعرض الكتاب، وأشار" حواس" ان معرض الكتاب رسالة للعالم أجمع لقوة مصر الثقافية وعظمة مصر.

وأضاف أنه سوف يقوم بالترويج للمعرض خلال زياراته في كل دول العالم.



